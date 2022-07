Festival de Larache: Saida Charaf promet de mettre le «feu» sur scène (PHOTO)

Au moment où Najat Aatabou a décidé de se retirer du Festival International de Larache, Culture, Arts et Patrimoine (FILCAP), en signe de solidarité avec les victimes des incendies qui touchent la région, une autre star de la chanson marocaine a répondu présente à l’appel.

Saida Charaf, a annoncé via son compte Instagram qu’elle sera présente au Festival, et donne rendez-vous à ses fans. La programmation du FILCAP comprend plusieurs artistes, et se poursuivra jusqu’au 30 juillet prochain.

A.O.