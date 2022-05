Festival de Cannes: Manal Benchlikha foule le tapis rouge (PHOTOS)

Jeudi, Manal Benchlikha et son mari, Moncef Guessous, ont foulé le tapis rouge du Festival de Cannes.

Pour gravir les marches du Palais des festivals, la chanteuse marocaine a opté pour une longue robe dos nu moutarde signée Georges Hobeika et Banzola Federico. Elle a assorti sa tenue à des sandales jaunes et arboré, côté coiffure, un chignon bas. Son époux, lui, portait un costume et un nœud papillon noir.

L’apparition remarquée du couple sur le tapis rouge n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont loué l’élégance et la beauté de la chanteuse.

H.M.