Fès: une vidéo fait tomber un dangereux individu

Les éléments de la brigade anti-gangs relevant de la préfecture de police de Fès ont interpellé, vendredi, un individu âgé de 29 ans pour son implication présumée dans une affaire de violence et dégâts matériels causés aux biens d’autrui, à l’aide d’une arme blanche.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la préfecture de police de Fès avaient réagi avec rapidité et sérieux à un enregistrement vidéo montrant un individu dans un état de forte impulsivité endommageant un magasin commercial au quartier L’habitat dans la région de “Dher Lakhmis” à Fès, à l’aide d’un coutelas, ajoutant que les investigations techniques et les interventions intensives effectuées sur le terrain ont permis d’identifier et d’interpeller le forcené.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée par la brigade de police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et les motifs des actes criminels qui lui sont reprochés, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)