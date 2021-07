Fès: une salle omnisports transformée en centre de vaccination

Un nouveau centre de vaccination a été mis en place au niveau de la salle omnisports 11 janvier à Fès dans l’objectif de répondre à la demande croissante des citoyens. Inauguré vendredi par le Wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, ce centre a été mis en place suite à la décision du ministère de la santé relative à la baisse des tranches d’âges éligibles à la vaccination et à la suppression des conditions liées à l’adresse et au lieu de résidence.

L’ouverture de ce centre, qui coïncide avec la célébration de la fête du Trône, vise à accélérer la cadence de l’opération de vaccination, ouverte désormais aux jeunes et sans restrictions liées au lieu de résidence, indique un communiqué à cet effet.

Après sa mise en service, le nouveau centre a connu, à l’instar des autres structures mobilisées au niveau de Fès dans le cadre de la campagne de vaccination, un engouement inédit de la part de citoyens de différents âges, notamment les jeunes, dans un climat de responsabilité et de mobilisation des cadres médicaux, infirmiers et techniques outre des autorités locales.

Ce site et celui de Saiss 3 au niveau de l’arrondissement de Saiss seront renforcés par la création d’autres points de vaccination dans les prochains jours, souligne-t-on de même source.

Ces espaces qui seront ouverts chaque jour jusqu’à 20h, viennent s’ajouter aux autres points mobilisés depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination.

S.L. (avec MAP)