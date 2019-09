Fès: une mère et sa fille incarcérées pour avoir tabassé la directrice d’un collège

Quelques jours après la rentrée scolaire, quatre personnes ont tabassé la directrice d’un collège de la ville de Fès. Il s’agit de la mère d’une élève et de deux des camarades de cette dernière.

Selon une source de Le Site Info, le quatuor d’agresseuses a été interpellé par des éléments de la police judiciaire. Et, sur ordre du parquet général compétent, les quqtre mises en cause ont été écrouées à la prison locale “Bourkaiz”.

Quant au mobile de l’agression, il concerne le refus de la directrice, victime de l’agression, de délivrer un certificat scolaire à une élève sauf en cas de présence effective de son père! Chose que la mère de l’apprenante n’a pas voulu entendre de cette oreille, ajoute la même source.

Il est attendu que les quatre mises en cause soient déférées devant la justice, dès la semaine prochaine. La victime, elle, souffre de multiples blessures et ecchymoses au niveau de son corps et de son visage.

