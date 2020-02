Fès: une mauvaise plaisanterie entre amis tourne au drame (VIDEO)

Un jeune homme est décédé, mardi à Fès, après avoir reçu un coup de… tournevis.

Le frère de la victime de ce drame a raconté ce qui s’est passé et a exprimé sa grande douleur et celle des siens à l’annonce de cette nouvelle funeste. La victime est entrée dans un état comateux, suite au coup reçu, avant de rendre l’âme à cause d’une hémorragie interne.

Le drame s’est produit alors que le défunt plaisantait avec un ami. Celui-ci avait un tournevis à la main pendant cette plaisanterie meurtrière. Et par un geste malencontreux, l’outil à poing a glissé des mains de son propriétaire pour venir se planter dans le coup du jeune homme qui a succombé à sa blessure.

M.R.