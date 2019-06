Fès: une femme âgée mortellement percutée par une voiture

Une femme âgée a été mortellement percutée lundi 3 juin par une voiture à Fès. Selon une source de Le Site info, la défunte, qui était âgée de 60 ans, est décédée sur le coup, précisant qu’elle se reposait sous un arbre lorsque l’accident a eu lieu. Et d’ajouter que le coupable, qui conduisait une voiture légère, roulait à une vitesse vertigineuse avant de percuter la sexagénaire.

Le mis en cause, après avoir commis l’irréparable, a abandonné sa voiture et pris la fuite, à pieds, rapporte la même source.

Alertés, les autorités et les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame et ont transféré la dépouille à la morgue. En parallèle, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident et identifier le coupable.

S.L. (avec MAP)