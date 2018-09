Fès: un policier a utilisé son arme pour éviter une catastrophe

Un brigadier de police de la brigade de recherche et d’intervention relevant de la préfecture de police de Fès a été contraint, vendredi matin, de faire usage de son arme de service pour appréhender un individu qui a mis en danger la vie des citoyens et des éléments de la police à l’aide d’une arme blanche.

Selon la DGSN, une patrouille de la police est intervenue au quartier Belkheyat pour arrêter le mis en cause qui menaçait les passants à l’arme blanche.

Et d’ajouter que face à la résistance farouche opposée par cet individu, le policier a été obligé à tirer une balle de sommation qui a permis de dégager le danger avant que le suspect ne soit arrêté et l’arme blanche saisie plus tard dans la journée.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet.

S.L. (avec MAP)