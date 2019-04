Fès: un mort et plusieurs blessés dans un accident de la route

Un terrible drame a secoué la région de Fès-Boulemane dimanche. Un accident mortel est survenu sur la route reliant Fès à Ifrane au niveau de la commune de Ain Cheggag, indique une source bien informée à Le Site info.

Et d’ajouter que deux voitures se sont percutées à cause d’un excès de vitesse. Un homme a trouvé la mort sur le coup, tandis que 6 autres personnes ont été blessées.

Aussitôt alertés, les autorités compétentes se sont rendues sur les lieux du drame pour prendre les choses en main. Le corps du défunt a été évacué à la morgue et les blessés ont été transférés à l’hôpital le plus proche. Une enquête a été ouverte pour déceler les causes et les circonstances exactes de ce drame.

N.K