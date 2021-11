Fès: un membre de l’équipe du tournage d’Indiana Jones retrouvé mort

Un membre de l’équipe de tournage du cinquième volet de la saga Indiana Jones 5 est mort à Fès. Nick Cupac, 54 ans, a été retrouvé mort dans sa chambre selon ce qu’a rapporté New York Post jeudi, citant les studios Walt Disney.

« Le membre de l’équipe des caméramans ,Nick Cupac, a été retrouvé mort dans sa chambre. Toutes nos pensées vont à la famille et aux amis de Nic Cupac, un collègue incroyablement talentueux et un membre de la communauté cinématographique qui va beaucoup nous manquer », peut-on lire dans un communiqué de la production cité par le New York Post.

Si le communiqué souligne que la cause du décès, survenu il y a 5 jours, n’a pas encore été déterminée, une source de Le Site info a précisé que l’enquête a relevé qu’il est mort de cause naturelle.

Nick Cupac, un vétéran de l’industrie cinématographique, était chargé de monter les caméras et les équipements. Il a notamment participé au tournage des sagas Jurassic Park, Harry Potter, X-Men et Star Wars.

Notons que le tournage cinquième volet d’Indiana Jones, réalisé par James Mangold, se déroule actuellement à Fès, avec une équipe de plus de 100 membres. Le film est prévu pour une sortie dans les salles de cinéma en 2023.

