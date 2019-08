Fès: un malfrat blessé par balle lors d’une intervention policière

Un policier exerçant à l’unité mobile de police de secours à la préfecture de police de Fès a été contraint, ce samedi matin, de faire usage de son arme de service pour arrêter un individu, aux multiples antécédents judiciaires, pris en flagrant délit de vol avec violence et qui a exposé la vie de citoyens et d’éléments de la police à une menace sérieuse et grave à l’aide d’une arme blanche.

Selon la DGSN, le policier était intervenu pour arrêter le mis en cause, âge de 26 ans, qui tentait de voler avec violence une personne qui venait de tirer une somme d’argent d’un guichet automatique d’une agence bancaire, ajoutant que le mise en cause a opposé, à l’aide d’un couteau de grande taille, une résistance farouche face à l’intervention de la brigade de police pour l’arrêter et protéger la victime.

Cette situation a obligé un élément de la brigade de police à tirer une balle de sommation et deux autres ayant touché les parties inférieures de l’intéressé, ajoute la même source.

Le suspect a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital, alors qu’une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les autres actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)