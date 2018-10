Fès: un jeune pris la main dans le sac

Selon la DGSN, le mis en cause, âgé de 26 ans, a été interpelé à bord de sa voiture personnelle en provenance de Tanger, notant que les fouilles menées ont permis la découverte à sa possession de 4.800 comprimés d’ecstasy et près de 3 grammes de cocaïne.

La police judiciaire de Fès a arrêté dimanche, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, un individu soupçonné d’être impliqué dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.