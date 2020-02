Fès: un individu armé sème le chaos

Les éléments de la brigade anti-gangs relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont été contraints de brandir leurs armes de service sans en faire usage, mercredi lors d’une intervention sécuritaire pour arrêter un multirécidiviste (27 ans), en état d’ébriété et de forte impulsivité, ayant exposé leur vie à un réel danger à l’aide de l’arme blanche.

La salle de commandement et de coordination relevant de la préfecture de police de Fès a été avisée qu’un individu semait le chaos sur la voie publique, au quartier de “Bab al-Khokha” à Fès, d’une manière susceptible de porter atteinte à la sécurité des citoyens, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que cette situation a nécessité l’intervention des éléments de la police pour arrêter le suspect qui a opposé une résistance farouche à l’aide de l’arme blanche, contraignant les policiers à dégainer leurs armes de service afin de neutraliser le danger émanant du prévenu et saisir l’arme qu’il possédait.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés.

S.L. (avec MAP)