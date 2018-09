Fès: un harceleur tombe entre les mains de la justice

Rappelons que la loi sur les violences faites aux femmes, qui est entrée en vigueur le 12 septembre dernier, stipule que tout individu ayant offensé une femme via des actes ou paroles ou signes ayant une nature sexuelle, ou accusé d’avoir envoyé des messages électroniques ou des enregistrements ou des photos à caractère sexuel risquent des peines d’emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 2000 à 10000 dirhams ou de l’une des deux sanctions.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK