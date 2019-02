Fès: un enfant se suicide à cause de sa belle-mère (VIDEO)

Un enfant de 12 s’est pendu mercredi 6 février dans la commune Mchour, à Fès, et a laissé une lettre où il révèle les raisons de son suicide.

Selon une source de Le Site info, l’enfant, qui vivait avec sa belle-mère, a écrit, avant de mettre fin à ses jours: «Je suis triste. Enterrez-moi à côté de maman». Il serait passé à l’acte, précise la même source, à cause des supplices que sa belle-mère lui faisait subir. «Il est revenu de l’école et s’est suicidé, une heure après, dans sa chambre. Les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et la belle-mère a été entendue», a-t-elle ajouté. Ce drame a d’ailleurs plongé les habitants de la commune dans un grand désarroi.

Dans une déclaration à Le Site info, un voisin a confié que la belle-mère, en apprenant la nouvelle du suicide, n’a pas réagi. «Tout le monde était sous le choc sauf elle. Elle était si calme et regardait les voisins en train de pleurer. Elle n’aurait pas réagi de la sorte si ce garçon était son fils», a-t-il déploré, affirmant qu’elle se comportait mal avec ses beaux-enfants.

