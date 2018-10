Fès: un chauffeur de taxi invente un vol imaginaire et…

Plus d’une semaine après le déraillement du train entre Bouknadel et Kénitra, faisant 7 morts et 126 blessés, la famille du conducteur a réagi à la décision de la justice.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.

Les investigations menées ont révélé qu’il s’agit d’une dénonciation d’un crime fictif, précise la DGSN, faisant savoir que l’enquête préliminaire a révélé que le suspect a dissimulé la recette de la journée, soit 1.200 dirhams, dans le coffre du taxi, plus précisément sous la roue de secours, et inventé le vol en vue de se soustraire à ses obligations envers le propriétaire du taxi.