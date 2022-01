Fès: un camion-remorque tue un sexagénaire, ses proches témoignent (VIDEO)

Un sexagénaire de Fès a fini sous les roues d’un poids lourd, laissant sous un choc indescriptible les membres de la famille de la victime de cet accident mortel.

Dans une déclaration à Le Site info, la veuve éplorée du défunt a affirmé avoir été bouleversée d’apprendre par le « mokaddem » de son quartier que son mari a été mortellement percuté par un camion-remorque. Les membres de la famille se sont alors vite rendus sur les lieux de l’accident pour aller aux nouvelles.

Quant au fils de la victime, il nous a déclaré que son père avait pour habitude de faire une petite marche matinale et quotidienne, vers 9 heures, après avoir accompli la prière d’Al-Fajr. « Après avoir appris la nouvelle de l’accident, nous nous sommes rendus sur les lieux et avons vu le corps de notre père gisant par terre et couvert », a-t-il souligné avec grande douleur.

M.R.