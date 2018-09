Fès: il tue son amante à l’arme blanche

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que le mis en cause, âgé de 24 ans, a asséné un coup mortel au niveau du cou, au quartier Dhar Lakhmiss, à la victime qui a, elle aussi, des antécédents judiciaires, à cause de différends personnels entre eux, explique la DGSN dans un communiqué, précisant que le suspect et la jeune femme entretenaient une relation extraconjugale.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK