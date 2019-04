Fès s’apprête à recevoir le roi Mohammed VI

La capitale spirituelle s’apprête à accueillir le roi Mohammed VI, les prochains jours. Mobilisation et qui-vive sont les mots d’ordre des hauts responsables de la ville, précédés par maints préparatifs et directives du ministère de l’Intérieur.

Selon le quotidien Akhbar Al Yaoum de ce vendredi, Abdelouafi Laftit a donné ses instructions à de hauts responsables de son département afin de se rendre à Fès et se réunir avec les autorités locales, ainsi qu’avec des représentants des collectivités territoriales. Ces réunions, ajoute le journal, ont pour objectif les dispositions concernant le respect du protocole royal en vigueur lors de telles visites du souverain.

De leur côté, le Conseil communal de la ville et le Conseil régional Fès-Meknès sont engagés dans d’intenses préparatifs. Ceux-ci concernent particulièrement l’embellissement des avenues et routes de la capitale spirituelle du Royaume, en prévision de la visite qu’y effectuera le roi Mohammed VI.

L.A et B.Z.