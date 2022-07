Fès Meknès: voici le taux de réussite au bac 2022

Le taux de réussite, à l’issue des sessions ordinaire et de rattrapage de l’examen du baccalauréat 2022 au niveau de la région de Fès Meknès, a atteint 77,66% parmi les candidats scolarisés, selon l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF).

Le nombre de candidats ayant réussi au titre de cette année s’est élevé à 30.106, dont 80,90% de filles et 73,92% de garçons, précise l’AREF-Fès Meknès dans un communiqué.

Quant à la catégorie des candidats libres, le nombre des élèves ayant passé avec succès leur baccalauréat a atteint 7.029, soit un taux de réussite de 42,92%.

Concernant la catégorie des candidats des établissements pénitentiaires, quelque 108 candidats ont passé avec succès l’examen du baccalauréat 2022 avec un taux de réussite de 51,43%.

Par la même occasion, l’AREF-Fès Meknès a salué la contribution de tous les acteurs éducatifs et administratifs de la région pour la réussite de cette échéance nationale, tout en louant les efforts de tous les acteurs et partenaires, dont les autorités territoriales, et la sûreté nationale, ainsi que les associations de mères, de pères, et des tuteurs d’élèves et les associations de la société civile.