Fès-Meknès: les usagers de l’autoroute terrorisés par des criminels (VIDEO)

Les usagers de l’autoroute reliant Fès et Meknès risquent gros et leurs vies sont menacées. Une bande criminelle sème en effet la terreur et intercepte le chemin des conducteurs pour les détrousser.

Selon une source de Le Site info, les mis en cause mettent de grosses pierres sur l’autoroute pour empêcher les usagers de poursuivre leur route. Ces derniers descendent de leurs voitures afin d’écarter ces pavés avant d’être surpris par l’arrivée des criminels qui les dépossèdent de leurs biens.

La même source a précisé que les nombreuses agressions qui ont eu lieu le weekend dernier sur cette autoroute ont fait deux blessés. Et d’ajouter que les coupables n’ont pas encore été identifiés malgré la diffusion, sur la Toile, de la vidéo d’une agression dans laquelle ils sont impliquées.

R.T.