Fès-Meknès: les distributeurs de gaz butane prévoient une « grève » de deux jours

La Fédération des distributeurs de gaz naturel liquéfié (GNL) de la Région Fès-Meknès compte cesser toute distribution pendant deux jours et se contenter de la vente dans les dépôts, en protestation contre la revue en hausse des prix des hydrocarbures.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, la Fédération a expliqué que cet arrêt de la distribution de gaz aura lieu les 18 et 19 avril courant. Et d’ajouter que le secteur vit des circonstances pénibles, suite aux augmentations successives des prix du gasoil qui est considéré comme le produit essentiel dans l’opération de distribution du gaz. Ce qui a eu comme conséquence que les distributeurs ne peuvent plus mener cette opération à bien en l’absence de subventions au profit du secteur du transport.

De même que la Fédération de distributeurs de GNL de la Région Fès-Meknès appelle à des solutions urgentes susceptibles de revoir à la baisse le coût que le secteur paie au prix fort et les grandes pertes subies par la distribution du gaz.

M.R.