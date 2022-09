Fès-Meknès: la police déclare la guerre aux arnaques dans le recrutement à l’étranger

Dans un contexte de crise économique, l’arnaque aux recrutements à l’étranger est devenu un fléau en expansion dans la région de Fès-Meknès. En moins de deux semaines, les éléments de la Brigade régionale de police judiciaire (BRPJ) de Fès ont procédé à l’arrestation de deux bandes criminelles spécialisées dans la falsification et l’arnaque aux contrats de travail à l’étranger.

Les éléments de la Brigade régionale de police judiciaire (BRPJ) de Fès ont procédé, mardi 13 septembre, à l’arrestation de trois personnes (une responsable d’une agence de voyage, son associé et un courtier). Elles sont soupçonnées de constitution d’une bande criminelle et de vente de faux contrats de travail à l’étranger. Cette opération, menée sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a permis l’identification et l’arrestation de ces trois suspects, alors qu’une quatrième personne impliquée dans cette activité criminelle serait toujours en fuite.

Lors de cette opération, les équipes de la BRPJ de Fès ont mis la main sur des reçus de sommes d’argent versées par les victimes, de faux contrats ainsi que des téléphones portables portant des traces numériques de fraude. L’enquête avait démarré après le dépôt de plusieurs plaintes contre cette agence de voyage, située dans la ville de Taza, et qui prétendait servir de médiateur pour fournir des contrats de travail à l’étranger, moyennant le versement de 70.000 à 100.000 dirhams.

Selon les responsables de la DGSN, les trois suspects ont été placés en garde à vue, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Ce coup de filet vient juste après l’arrestation de quatre individus, dont deux femmes et un fonctionnaire de police dans la préfecture de Fès, impliqués dans la falsification et l’arnaque de candidats à l’immigration. Les premiers éléments de l’enquête ont dévoilé que les membres de cette bande criminelle attiraient leurs victimes parmi les candidats à l’immigration, dont ils exigeaient des sommes d’argent plus ou moins importantes en contrepartie d’un contrat de travail en Europe, apparemment valide mais en réalité falsifié.

Mehdi Idrissi