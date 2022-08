Fès-Meknès : démantèlement d’une bande criminelle spécialisée dans le trafic de drogue

Large coup de filet pour la DGSN. 26 individus ont été arrêtés dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de drogue dans la région de Fès-Meknès. Dans une opération conjointe avec la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) et la Direction Générale de la Sûreté Nationale, 26 suspects ont été arrêtés dans la soirée du 15 août.

Selon un communiqué de la DGSN, les individus opéraient dans une structure de 3 cellules spécialisées dans la possession et la distribution de drogues et psychotropes. Les 26 suspects ont été arrêtés lors de 3 descentes ayant eu lieu en parallèle, dans différentes parties de Fès.

Cette opération massive a permis le démantèlement du réseau criminel, dont les membres se sont avérés être des récidivistes. De plus, certains des suspects faisaient l’objet de mandats de recherche au niveau national, pour différents motifs, notamment le trafic de drogues et des agressions.

Les éléments de la DGSN ont réussi à saisir un total de 8 kg de cannabis, en plus de 3 véhicules et plusieurs capsules de cocaïne. Une quantité importante d’armes blanches et d’argent a été saisie par la même occasion. Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins d’enquête, sur ordre du Parquet général, afin déterminer l’étendue du réseau criminel.

