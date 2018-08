Fès: un Marocain interné en psychiatrie pour avoir quitté l’islam

L’AMDH qui dit avoir reçu une demande de soutien de la part de l’Association marocaine des droits et des libertés religieuses, dénonce un tel comportement qui va à l’encontre du principe de liberté de conscience et de culte, et appelle l’Etat à prendre “toutes ses responsabilités”.

