Fès: malgré la crise, de nouvelles unités touristiques ont ouvert leurs portes en 2020

Neuf établissements d’hébergement touristique ont été réalisés ou mis en service au cours de l’année 2020, dans le cadre du renforcement de la capacité litière de la ville de Fès.

D’un coût global de 118,9 millions de DH (MDH), ces nouvelles unités touristiques augmenteront la capacité d’accueil touristique de Fès de 184 lits supplémentaires, selon un rapport de la direction régionale du tourisme, présenté à l’occasion de la réunion du conseil préfectoral de Fès, tenue récemment.

D’après la direction, une quarantaine d’établissements d’hébergement touristique sont en cours de réalisation ou d’étude dans la préfecture de Fès, qui monopolise plus de 30% du nombre des projets à caractère touristique au niveau de la région.

Ces projets concernent notamment des hôtels classiques, des résidences touristiques et des maisons d’hôte.

La ville de Fès, chef-lieu de la région, continue de jouer le rôle de ‘’locomotive’’ du tourisme régional en comptant sur la diversité de son potentiel patrimonial, humain et naturel. Elle dispose de 116 établissements d’hébergement touristique, dont 39 hôtels classés. Ces unités touristiques cumulent plus de 8.300 lits, dont 73pc au niveau des hôtels.

Quant aux restaurants classés, la préfecture de Fès compte 35 unités, outre 54 agences de voyages, 122 sociétés de transport touristique et 483 guides.

La région Fès-Meknès dispose, elle, de plus de 380 établissements d’hébergement touristique classés, toutes catégories confondues. La capacité d’accueil de ces unités, qui se répartissent sur les neuf préfectures et provinces que compte la région, s’établit à plus de 19.000 lits.

