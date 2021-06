Fès: les professionnels de la location de voitures expriment leur colère (VIDEO)

Les professionnels de la location de voitures dans la ville de Fès ont tenu, ce vendredi, un sit-in devant la direction régionale des transports et de la logistique. Et ce, afin de dénoncer la « sourde oreille » des responsables quant à leur dossier de revendications.

Dans des déclarations à Le Site info, ces professionnels ont indiqué être victimes « d’injustice » de la part des sociétés d’assurance et des institutions bancaires. De plus, ils ont livré un dossier de revendications aux autorités concernées depuis plus de deux ans, sans réponse.

Nos interlocuteurs ajoutent qu’ils s’engageront dans d’autres formes de protestation au cas où les services compétents persistent à ignorer leurs demandes.

M.F.