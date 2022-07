Fès: le nouveau préfet de police prend ses fonctions

Le nouveau préfet de police de Fès, Mohamed Oualla Ouhtite a été installé ce lundi dans ses fonctions, en remplacement d’Abdelilah Essaid.

Lors d’une cérémonie organisée à cette occasion, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Saïd Zniber, a mis en exergue les grands efforts consentis par M. Essaid durant sa mission à la tête de la préfecture de police de Fès, ainsi que ses hautes qualités professionnelles et humaines.

Mettant l’accent sur la riche et longue expérience professionnelle du nouveau préfet de police, le wali lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions.

De son côté, le directeur de la Police judiciaire à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Mohamed Dkhissi, a souligné que conformément aux hautes instructions royales visant à concrétiser sur le terrain les principes de la bonne gouvernance sécuritaire, la DGSN, en exécution de ses plans d’action établis dans les différents domaines sécuritaires, a ouvert d’importants chantiers de construction et d’équipement et renforcé les compétences de ses ressources humaines et leurs capacités d’action dans les diverses disciplines administratives, techniques et scientifiques.

Il a aussi fait part de la modernisation des moyens d’action de la DGSN et leur adaptation aux exigences du maintien de la sécurité et de l’ordre et de la lutte contre la criminalité et autres risques et dysfonctionnements sécuritaires dans le cadre du strict respect des droits et libertés et en conformité aux principes de proximité territoriale et de communication positive avec le milieu professionnel et d’amélioration des services fournis aux citoyens.

Dans ce contexte général, et dans le cadre du renforcement des progrès accomplis dans la lutte contre les menaces terroristes, le crime organisé et autres risques sécuritaires et le crime sous toutes ses formes, a-t-il ajouté, la Direction générale de la sûreté nationale a élaboré, depuis le 15 mai 2015, une nouvelle stratégie d’action visant à créer une police citoyenne, mobilisée pour servir les citoyens, ouverte sur son environnement et sur les différents acteurs de la société.

Par la même occasion, il a exprimé, au nom du Directeur général de la DGSN, ses remerciements et sa reconnaissance à l’ex-préfet de police de Fès pour les efforts inlassables qu’il a déployés en vue de mener à bien les tâches qui lui ont été confiées, tout en mettant en valeur son expérience et ses compétences professionnelles dans la gestion de l’action sécuritaire et le maintien de l’ordre et de la sécurité à Fès et dans les villes et centres relevant de la préfecture de Fès durant toute l’exercice sa fonction.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment des élus, des chefs des services extérieurs, des acteurs de la société civile, et de personnalités civiles et militaires.