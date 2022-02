Fès : lancement du du projet « Fez Smart Factory » à l’Euromed

L’université de Fès (UEMF) a présenté le projet de la zone industrielle « Fez Smart Factory », mené en partenariat avec l’agence Millenium Challenge Corporation, affiliée au gouvernement américain.

La présentation du projet s’est faite en présence du chargé d’affaires de l ‘Ambassade US au Maroc David Green. L’objectif du projet est de développer une zone industrielle durable pour répondre aux besoins d’amélioration de la productivité industrielle et des performances environnementales et sociales.

M.F.