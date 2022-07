Fès: la fille qui avait incité son chien à tuer un chaton a été condamnée

Le Tribunal de première instance de Fès a condamné une jeune fille à une peine de deux mois de prison avec sursis, assortie d’une amende de 250 DH au profit de la Société protectrice des animaux (SPA), ce jeudi après-midi.

La mise en cause a été accusée d’avoir incité son chien à tuer un chaton. L’affaire avait été révélée par un enregistrement vidéo, largement diffusé et commenté sur les réseaux sociaux, montrant la jeune fille en train d’encourager son animal à s’attaquer au petit chaton et à le dévorer, après l’avoir tué.

Les services sécuritaires s’étaient alors empressés de diligenter une enquête à ce sujet, ayant permis d’identifier la mise en cause qui a été ensuite entendue dans un PV officiel, avant que le parquet général compétent ne décide de la poursuivre en état de liberté provisoire.

De leur côté, les réseaux sociaux ont lancé des campagnes intensives, demandant que la jeune fille soit sévèrement sanctionnée, dans le but d’être un exemple aux personnes à qui la conscience permettrait de perpétrer leur sadisme et leur cruauté à l’encontre des animaux.

L.A.