Fès: il perd la vie après avoir défié un train

Un jeune homme est décédé mercredi 3 juillet, percuté par un train dans la région de Deggarat, à Fès. La circulation des trains a été d’ailleurs fortement perturbée.

Selon une source Site info, le défunt a défié le train en se dressant sur sa trajectoire, avant d’être violemment percuté. Alertés, les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame et ont transféré le corps de la victime à la morgue. Une enquête a également été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Rappelons que la police de Meknès avait arrêté le 21 juin deux individus suite à la publication d’une séquence vidéo sur la Toile montrant un jeune homme défiant le train, ce qui constitue une atteinte à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer et met en danger la vie et l’intégrité des passagers.

Les enquêtes et les investigations intenses ont mené à l’identification et l’arrestation du mis en cause ainsi que la personne ayant tourné la séquence qui a été véhiculée sur les réseaux sociaux. Les prévenus, âgés de 20 et 27 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider toutes les circonstances de cette affaire.

