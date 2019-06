Fès: il a semé la terreur dans l’ancienne médina

La Brigade anti-gangs relevant de la préfecture de police de Fès, a arrêté, ce samedi, un repris de justice âgé de 31 ans qui exposait la vie de citoyens et d’éléments de police à un danger sérieux à l’aide d’une arme blanche.

Une patrouille de la brigade mobile de la police de secours était intervenue vers 05h00 de la journée du samedi pour appréhender le prévenu au niveau de l’ancienne médina, après qu’il eut causé un grand désordre alors qu’il se trouvait en état d’ébriété, indique la DGSN dans un communiqué.

Le mis en cause a ensuite opposé une violente résistance et brandi un couteau de grande taille, ce qui lui a permis de prendre la fuite grâce aussi à l’intervention de sa sœur, sa mère et certains de ses connaissances, précise la DGSN.

Les éléments de la patrouille de la police de secours ont été contraints de brandir leurs armes de service sans y avoir recours après que le danger eut été neutralisé, note le communiqué, tandis que la Brigade anti-gangs est intervenue pour arrêter par la suite le prévenu dans son domicile, ainsi que sa sœur et sa mère.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que sa sœur et sa mère ont été libérées après achèvement de la procédure d’enquête, conclut la même source.

S.L. (avec MAP)