Fès: un enfant de 11 ans violé dans un Hammam

La Toile est en ébullition à cause d’une sordide histoire de viol. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre, en effet, une dizaine de personnes en colère après avoir coincé un sexagénaire qui a violé un enfant de 11 ans dans un hammam au quartier Bensouda, à Fès.

Selon Hespress, les clients du bain maure, sous le choc, ont confié que le mis en cause a attiré le mineur, élève du CE4, aux toilettes et a abusé de lui avant de tenter de prendre la fuite. Ils l’ont coincé à sa sortie des toilettes et alerté la police, ne rechignant pas face aux supplications du coupable.

La même source a précisé que le sexagénaire a été arrêté et placé en garde à vue en attendant la fin de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Et d’ajouter que la famille du mis en cause ont affirmé qu’il souffrait de troubles mentaux.

N.M.