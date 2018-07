Fès: elle tue son violeur et “venge sa dignité”

La mise en cause a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer tous les tenants et aboutissants de cette affaire, ajoute la même source.

De son côté, le service préfectoral de la police judiciaire a ouvert, mardi à Fès, une enquête sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire de “coups et blessures à l’arme blanche entrainant la mort, impliquant une femme âgée de 36 ans”.

Elle a ajouté qu’il l’a attaquée chez elle et l’a violée, sans une once de pitié. “Je viens de venger ma dignité. C’est ce qu’il méritait”, a-t-elle tranché. La jeune femme, qui a poignardé son agresseur jusqu’à ce qu’il perde la vie, a même souligné qu’elle avait sous la main plusieurs preuves qui expliquaient son crime. “Je n’ai fait que me défendre”, a-t-elle assuré d’un air confiant.

Dans une vidéo filmée par ses voisins, on apprend qu’elle a décidé de l’assassiner “parce qu’il l’aurait violée”, selon elle. Sûre d’elle, la mise en cause a confié qu’elle a déjà porté plainte contre la victime qui la harcelait depuis plusieurs mois, regrettant que la police n’ait pas réagi à temps.