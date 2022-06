Fès: deux restaurateurs sous les verrous

Les autorités de la ville de Fès ont procédé à la mise sous scellés d’un célèbre restaurant, spécialiste en poulets rôtis. Ceci, suite à une descente de police qui a révélé l’existence de viandes blanches avariées, en sus d’autres produits alimentaires impropres à la consommation. Ce qui constitue un réel danger sur la santé des citoyens.

Et selon le quotidien arabophone « Al Massae », les propriétaires du restaurant incriminé, deux frères, ont été interpellés et ont été placés en garde à vue pour complément d’enquête concernant cette affaire. Celle-ci a suscité une grande indignation de l’opinion publique fassie, sachant que le restaurant en question a une très bonne réputation à la capitale spirituelle du Royaume et de nombreuses familles de la ville le fréquentaient, d’après la même source.

A rappeler que l’un des clients avait pris des photos d’un tajine de viande contenant des vers, dans un restaurant des cascades d’Ouzoud, province d’Azilal, en mai dernier. Les autorités locales étaient alors intervenues et ont interpellé le propriétaires du restaurant. Celui-ci a été poursuivi en justice et a écopé d’une peine d’emprisonnement ferme de 4 mois, assortie d’une amende de 25000 DH.

L.A.