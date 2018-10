Fès: deux dangereux trafiquants sous les verrous

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer l’origine des comprimés psychotropes saisis et arrêter toutes les personnes impliquées dans ces actes criminels, ajoute la même source.

Selon la DGSN, les deux suspects, l’un ayant des antécédents judiciaires, et l’autre faisant l’objet d’un avis de recherche pour coups et blessures volontaires, ont été interpellés à leur arrivée à la gare ferroviaire de Fès en provenance de Tanger, en possession de 3.730 cachets d’ecstasy et de 359 comprimés psychotropes de type Rivotril, outre une somme d’argent.