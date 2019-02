Fès: deux arrestations au niveau d’un poste de contrôle

La police de Fès a procédé, mardi matin, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, à l’arrestation d’un individu aux antécédents judiciaires et une femme qui était en sa compagnie. Ils sont impliqués dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.

Les mis en cause ont été interpellés au niveau d’un poste de contrôle à bord d’une voiture en provenance d’une ville du nord du Royaume, indique un communiqué de la DGSN, ajoutant que les opérations de fouilles ont permis la découverte en leur possession de 2.960 comprimés psychotropes, dont 1.940 d’ecstasy et 1.020 de Rivotril, ainsi que trois téléphones portables et une importante somme d’argent soupçonnée provenir du trafic de drogue.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider toutes les circonstances de cette affaire, ajoute le communiqué, notant que cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations conjointes menées par les services de sécurité en matière de lutte contre le trafic de drogue, notamment les psychotropes et l’ecstasy.

S.L. (avec MAP)