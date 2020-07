Fès : comment se déroulent les épreuves du bac (VIDEO)

Un total de 7.995 candidats des branches ‘’lettres et sciences humaines’’ et ‘’enseignement originel’’ ont entamé, vendredi matin à Fès, les épreuves du baccalauréat, au titre de la session de juillet 2020, qui se déroulent dans de ‘’bonnes conditions’’.

Après trois mois de cours à distance, en raison de la pandémie du coronavirus, les élèves, tous portant masques et visières, ont retrouvé, le chemin de l’école pour passer les examens, qui se tiennent cette fois-ci dans une atmosphère particulière.

»Toutes les mesures ont été prises pour préserver la santé des candidats et assurer un bon déroulement des examens », a déclaré à la MAP le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) Fès-Meknès, Mohcine Zouak, notant que des moyens de protection ont été distribués à tous les candidats.

Il a aussi fait part de l’application stricte du protocole sanitaire élaboré par le ministère de tutelle, afin de veiller à la santé et la sécurité des candidats, des cadres pédagogiques et administratifs, ainsi que des différentes parties concernées par cette importante échéance nationale.

Zouak a fait observer que plus de 26.000 candidats des branches ‘’lettres et sciences humaines’’ et ‘’enseignement originel’’ au niveau de la région Fès-Meknès ont débuté aujourd’hui l’examen national unifié du baccalauréat, alors que quelque 32.000 autres des branches scientifiques et techniques entameront leurs épreuves lundi prochain.

Pour sa part, le directeur préfectoral de l’éducation nationale à Fès, Zoheir Chehbi, a souligné que l’examen du baccalauréat au titre de la session normale 2020, dont le coup d’envoi a été donné vendredi, se déroule dans ‘’des conditions normales ».

‘’Les examens de cette année sont marqués par la mise en place des mesures de prévention et sanitaires prises à l’échelle nationale et régionale contre la pandémie du Covid-19’’, a-t-il souligné, précisant que ‘’les candidats sont arrivés aux centres des examens avant l’heure et ont fait preuve de responsabilité et d’engagement’’.

Quelque 19.977 élèves sont candidats aux examens du baccalauréat au titre de la session de juillet 2020 au niveau de la préfecture de Fès.

Au niveau de la région Fès-Meknès, un total de 59.102 candidats passeront les épreuves au titre de la session de juillet 2020, soit une hausse de 2,48pc par rapport à l’année précédente.

Ce nombre d’élèves englobe 40.769 candidats scolarisés et 18.333 candidats libres, selon des données statistiques de l’AREF-Fès-Meknès.

La part des filles au niveau des candidats scolarisés représente 47,92pc du total qui passera les examens du baccalauréat durant cette session et 38,14pc au niveau des candidats libres, précise la même source.

Quarante-huit candidats à besoins spécifiques passeront les examens du baccalauréat au titre de cette session et seront assistés par 56 personnes, note l’AREF.

Pas moins de 310 centres d’examen ont été ainsi aménagés pour le bon déroulement de ces épreuves dans la région Fès-Meknès, dont 7 au niveau de divers établissements pénitentiaires de la région, outre la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires à cette échéance.

