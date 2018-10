Fès: arrestation d’un individu pour trafic de cocaïne

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que l’arrestation du mis en cause a eu lieu alors qu’il était dans sa voiture personnelle dans la région de “Nezalat Laadam”, à environ 20 kilomètres de Fès, en possession de 250 grammes de cocaïne, ajoutant que les perquisitions effectuées dans son domicile se sont soldées par la saisie de 750 grammes supplémentaires du même type de drogue, 1.225 euros et 1.079.440 dirhams.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK