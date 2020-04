Fès: après avoir contracté le covid-19, Ziad, 8 ans, est presque sorti d’affaire

Très bonne nouvelle sur l’état de santé de Ziad, ce jeune garçonnet de Fès, âgé de 8 ans à peine, et ayant contracté le nouveau coronavirus!

Ismail Oubenyoussef, le papa de l’enfant, a révélé de nouvelles données sur le cas de son fils. Rappelons que la photo de celui-ci a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, le montrant souriant et faisant le signe de la victoire, dans une ambulance de la Protection civile, au moment de son évacuation vers l’hôpital.

Dans une déclaration à Le Site info, le père de Ziad a annoncé que ce dernier a quitté le CHU Hassan II de Fès où il était hospitalisé et où il a reçu les soins appropriés à son état de santé. L’enfant est maintenant dans un hôtel de la ville pour une période de convalescence préconisée par les médecins et susceptible, selon eux, de lui apporter un soutien psychique important, vu son âge.

De même que notre interlocuteur a souligné que 99% des symptômes du covid-19 ont complètement disparu du corps de Ziad. Cependant, les médecins veulent s’assurer, une bonne fois pour toutes,de la guérison totale de l’enfant et ce, en effectuant de nouveaux prélèvements et analyses.

Hélas, si tout va presque pour le mieux pour le petit Ziad, il y va autrement et dramatiquement pour sa maman et pour sa grand-mère. En effet, les deux femmes qui avaient aussi contracté le nouveau coronavirus, sont décédées, succombant au covid-19. Le père, lui, et un proche vivant sous le même toit, ont subi des tests qui se sont révélés négatifs, heureusement pour eux.

Larbi Alaoui