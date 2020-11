Ferrari, Nefertiti, Texas… Les dessous de la chirurgie esthétique au Maroc (VIDEO)

C’est un bloc opératoire normal avec tous les outils habituels. Un chirurgien, une équipe médicale et une patiente sous anesthésie générale. Mais qu’on ne s’y trompe pas ! Ce n’est pas pour une ablation de la vésicule biliaire ou un autre problème de santé que cette patiente est allongée sur le billard. Cette patiente a choisi de subir une liposuccion pour pouvoir se montrer avec un corps de rêve et une plastique parfaite.

C’est la ruée vers la chirurgie esthétique, affirme le chirurgien marocain réputé, Mohamed Guessous, que des journalistes de Le Site info ont accompagné dans le bloc. Pour lui, ce sont juste des interventions qui permettent de rétablir la confiance en soi.

Ces interventions, connues sous des noms insolites, tels Ferrari, Nefertiti, Texas et autres, sont surtout sollicitées pour arborer un postérieur proéminent à la Brésilienne et une plastique flatteuse. Selon le prof. Guessous, ces interventions ne durent pas longtemps. Une liposuccion, par exemple, prend 30 minutes, et si la graisse prélevée est réinjectée dans d’autres parties du corps, à la demande de la patiente, le processus dure 60 min.

Toutefois, explique la spécialise en nutrition, Sara Basraoui, on doit d’abord identifier le taux de graisse présent dans le corps de la candidate à l’opération de sculptage et vérifier si la patiente, ou le patient quelques fois, a besoin de perdre un peu de poids avant de passer par le billard.

Quant à la question des tarifs, elle est souvent entourée d’un grand secret et le professeur Guessous se contentera de répondre « les tarifs sont raisonnables ».

S.Z.