Fermeture du poste-frontière de Guergarate: le SOS des camionneurs marocains

C’est un véritable SOS qui a été lancé par près de 200 camionneurs marocains bloqués du côté mauritanien du poste-frontière Guergarate sous un soleil de plomb et dans le désert sans eau potable ni nourriture, loin de leur maison et familles.

Les camionneurs en appellent « à l’opinion publique mauritanienne et internationale et au gouvernement marocain pour intervenir d’urgence et les aider en leur fournissant nourriture, eau et médicaments».

Le communiqué que ces professionnels de la route ont publié donne la mesure de l’épreuve qu’ils endurent. Ils demandent de mettre fin à la crise de Guergarate pour qu’ils puissent « traverser la frontière et retrouver leurs proches », interpellant la communauté internationale, l’ONU et la MINURSO d’accomplir leur mission : celle de protéger ce no-man’s land et le poste frontière qui constitue un point de passage qui fournit un travail à des milliers de chauffeurs de camion, de fermiers et de commerçants.

Ils mettent également en exergue les conséquences désastreuses de la fermeture de ce poste-frontière sur les consommateurs dans plusieurs pays comme la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et d’autres pays. Un appel à l’aide a également été lancé à l’adresse des autorités mauritaniennes et de l’ambassade du Maroc pour œuvrer à améliorer leurs conditions de vie et assurer la sécurité des véhicules et des marchandises, en attendant de trouver une formule qui permette la réouverture du poste-frontière.

Depuis quelques jours, le trafic routier est entravé à Guergarate par les séparatistes du polisario qui entravent le passage des camions de marchandises marocains et mauritanien.

