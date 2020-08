Fermeture des plages de Skhirat-Témara

La préfecture de Skhirat-Témara va appliquer, à partir de ce mardi, une nouvelle série de mesures de précaution afin d’endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Ces mesures incluent la fermeture de toutes les plages de la préfecture à partir de 10h. Ce qui signifie la « fin » de la saison estivale pour les habitants de la région. « Ceux qui voudraient profiter de quelques moments de baignade devront arriver tôt » a indiqué Zouhair Zemzami, président du conseil communal de Témara.

Par ailleurs, d’autres mesures seront appliquées. Il s’agit notamment de la fermeture des salles de sport et des hammams. Les cafés et les commerces doivent fermer à 20h. Les marché de proximité et les marchands ambulants doivent, quant à eux, terminer leurs activités à 18h.

Les autorités mettront également en place des points de contrôle routier afin de réduire le niveau de trafic à des fins inutiles. Des distributions de masques dans les quartiers où l’épidémie est largement répandue seront également organisées.

M.F.