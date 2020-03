Fermeture des mosquées: Abou Naïm placé en garde à vue

La brigade nationale de la police judiciaire a ouvert, ce mardi, une enquête sous la supervision du parquet près la Cour d’Appel de Rabat chargé des affaires de terrorisme et d’extrémisme pour déterminer les actes criminels attribués à une personne soupçonnée d’incitation à la haine et d’avoir menacé les citoyens de commettre des actes susceptibles d’atteindre gravement à l’ordre public.

Dans un communiqué, la DGSN indique que le dénommé “Abou Naim” est apparu sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie instantanée dans laquelle il tient des propos comportant une incitation à la haine et à la violence ainsi que des éléments fondateurs à des actes criminels menaçant gravement l’ordre public, tout en dénigrant et ridiculisant les efforts des autorités publiques pour faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le bureau national de lutte contre le terrorisme et le crime organisé relevant de la brigade nationale de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour dévoiler les motivations derrière la publication de cette vidéo provocatrice, laquelle comprend des éléments excommuniant l’Etat et ses institutions, et déterminer tous les actes criminels imputés à l’intéressé, conclut le communiqué.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le cheikh salafiste avait fortement critiqué la décision de l’Etat marocain de fermer les mosquées afin de limiter la propagation du coronavirus. Pour Abou Naïm, tout pays qui ferme les mosquées et interdit les prières est un “pays apostat”. Des propos qui lui ont donc valu une garde à vue…

M.S. (avec MAP)