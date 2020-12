Fermeture des hammams à Casa: sit-in de protestation devant la préfecture (VIDEO)

Les patrons, gérants et employés des hammams traditionnels, à Casablanca, ont organisé un sit-in pour protester contre la poursuite de la fermeture des bains maures et l’impact que la pandémie du coronavirus a eu sur leurs activité et gagne-pain.

Devant la préfecture de la capitale économique, ils ont réclamé qu’on leur permette de reprendre le travail pour gagner leur vie d’une façon digne.

«Nous voulons la réouverture des hammams. Nous ne trouvons pas de quoi nourrir nos enfants», s’est écriée une employée désespérée.

A l’instar d’autres villes du Maroc, la ville de Casablanca est soumise à des mesures de restriction qui comprennent, entre autres, la fermeture des bains et douches publics, considérés comme des lieux favorisant la propagation et la transmission du covid-19.

S.H.