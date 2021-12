Fermeture des frontières: nouvelle annonce de la RAM (PHOTO)

La Royale Air Maroc (RAM) a annoncé, mardi soir, la programmation de vols exceptionnels (nécessitant une autorisation spéciale), vers l’Espagne, l’Italie et le Canada pour le 4 novembre.

La RAM avait annoncé précédemment la suspension des vols de et vers le Maroc du 29 novembre à 23h59 au 13 décembre à 23h29.

Rappelons que des vols spéciaux (soumis à une autorisation spéciale) au départ du Maroc et à destination de la France ont également été programmés parla RAM.

La compagnie aérienne invite les voyageurs à consulter son site pour plus d’informations.

M.F.

Nous informons nos Clients que des vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) au départ du Maroc et à destination du Canada, l’Espagne et l’Italie sont programmés pour le 04 Décembre 2021.

Pour plus d'information, rendez-vous sur notre site :https://t.co/jn7dc49S0Q

— Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 30, 2021