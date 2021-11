Fermeture des cafés et des restaurants à 21h: ce qu’il en est vraiment

Le Royaume a suspendu les vols à destination et en provenance de tous les pays, à compter du dimanche 28 novembre, à minuit à cause du nouveau variant Omicron.

Cette décision préventive et sanitaire a suscité des interrogations et des rumeurs sur l’éventualité du retour aux mesures restrictives et la fermetures des cafés et restaurants du pays à 21 heures.

A ce propos, Noureddine Harrak a déclaré à Le Site info que les professionnels du secteur n’ont encore rien reçu comme directives à ce sujet et que toutes supputations et rumeurs concernant la décision de fermeture sont sans nul fondement, pour l’heure..

Le président de l’Association des cafés et des restaurants du Maroc a aussi affirmé si l’on décidait la fermeture de ces établissements à 21 heures, ce serait la fin du secteur. « Nous souhaitons qu’il en sera autrement, grâce à Dieu! En tous cas, nous n’avons rien reçu d’officiel », a-t-il réitéré.

L.A.