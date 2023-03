Fermeture de la trémie des Almohades : on connaît la raison

Les Marocains se posent plusieurs interrogations sur la raison de la fermeture de la trémie des almohades à Casablanca durant des heures précises.

Cette trémie s’étend du Boulevard des FAR à la Mosquée Hassan II. Le Site info a réussi à joindre Moulay Ahmed Afailal, adjoint du maire de la ville. Ce dernier a déclaré que la circulation dans cette trémie est suspendue avant l’heure du ftour et la nuit par prévention de vol.

« La décision de fermer le tunnel aux automobilistes est motivée par la crainte que des objets dans le tunnel soient volés. Ça a déjà été le cas pour le tunnel de Dakar », dit-il.

La même source a précisé que les fils de cuivre et les caméras de surveillance du tunnel de Dakar (plus connu sous le nom de Tunnel Moukawama) ont été volés, ce qui a créé de gros problèmes d’éclairage dans le tunnel. Le responsable a indiqué que pour remettre en marche le tunnel de Dakar, un budget énorme doit être débloqué, car tous les fils de cuivre et les caméras de surveillance ont été volés.

Ainsi, il a été décidé de fermer la trémie des Almohades avant l’heure ftour et la nuit pour éviter que des malfaiteurs n’y pénètrent.