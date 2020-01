Fehd Benchemssi cartonne avec «Gnawest»… à Los Angeles ! (VIDEO)

Fehd Benchemsi, le célèbre acteur et musicien marocain installé aux Etats-Unis, a créé «Gnawest», un groupe de Gnaoua avec lequel il fait des scènes à Los Angeles.

Connu pour sa passion pour ce style musical, Fehd a été remarqué par le collectif de musiciens californiens Flight of Voices qui l’ont invité à se produire avec eux. Enchantés par le succès du groupe, ces derniers décident, avec l’aide du producteur et manager de “Gnawest”, Khalid Naitzehou, de produire un projet de gnaoua fusion jazz.

La troupe «Fehd Benchemsi and friends» voit ainsi le jour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est admirable. Gnawest a d’ailleurs sorti son premier album qui n’a pas manqué d’envoûter les Américains.

Avec ce nouveau projet, Fehd rend hommage à une passion qui l’a accompagné depuis son jeune âge : l’art gnaoui, reconnu, il y a quelques semaines, comme patrimoine immatériel par l’UNESCO.

Après avoir conquis les Marocains, Benchemssi, à 42 ans, a bien fait ses preuves au pays de l’oncle Sam. Avant de s’installer aux Etats-Unis, le jeune artiste a collaboré avec de grands noms du cinéma marocain comme Faouzi Bensaïdi, Narjiss Nejjar, Imad Noury ou encore Noureddine Lakhmari. Après avoir quitté le Royaume, Fehd Benchemssi a participé à plusieurs séries et films américains et joué aux côtés de Bradley Cooper, Nicole Kidman, Jamal Debbouze, Tahar Rahim…

Benchemssi a également fait partie du casting de Queend of the desert, Né quelque part, la Vache, Homeland, The Looming Tower…

H.M.