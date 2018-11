Faut-il s’inquiéter des vagues géantes prévues au Maroc?

Plusieurs villes du royaume connaîtront d’importantes perturbations atmosphériques à partir de samedi 17 novembre au soir, a indiqué le chef du service communication au sein de la direction de la météo nationale, Houcine Youaabed, à Le Site Info.

“Une perturbation atmosphérique affectera, jusqu’à mardi prochain, la majeure partie du royaume, avec de fortes averses orageuses et une baisse significative des températures”, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, des vagues atteignant 6 mètres s’abattront sur les côtes atlantiques Nord au cours des deux prochains jours, a-t-il indiqué.

Le responsable communication de la météo nationale a attiré l’attention sur la nécessité de faire la distinction entre la hauteur des vagues et le phénomène des tsunamis, qui est principalement lié aux séismes et au cours duquel les vagues atteignent jusqu’à 30 mètres. “Il n’y a pas de phénomène de mini-tsunami à l’horizon précise le responsable. La houle va effectivement augmenter la hauteur des vagues et il faudra faire preuve de prudence et éviter d’aller sur les côtes”.

Il a enfin appelé les citoyennes et citoyens, en particulier les marins et les pêcheurs, à faire preuve de davantage de prudence au cours des deux prochains jours.

Un bulletin spécial apporte des précisions: “le Maroc connaîtra une série de perturbations météorologiques, à partir de la soirée du samedi 17 novembre jusqu’au vendredi prochain, suite au rapprochement d’un minimum dépressionnaire”, indique un communiqué.

“Concernant l’état de la mer, des vagues de 4 à 6 mètres intéresseront, à compter du dimanche 18 novembre, les côtes atlantiques et le Détroit, avec des hauteurs significatives de 4m à 6m sur la bande côtière entre Tanger et Tan-Tan et entre Dakhla et Lagouira, et de 3m à 4,5m sur le Détroit.

La météo signale, en outre, que les marées hautes qui seront observées les journées de samedi, dimanche et lundi entre 9H00 et 11H00 et entre 22H30 et 23H50 oscilleront entre 2.50m et 3.50m sur les côtes atlantiques. Cette situation connaîtra une atténuation à partir de la soirée du lundi”, conclut la météo nationale.

